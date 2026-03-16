Jannik Sinner mette il trionfo a Indian Wells in secondo piano per ringraziare Kimi Antonelli

Dopo aver vinto a Indian Wells, Jannik Sinner ha dedicato il suo successo a Kimi Antonelli, che nella stessa giornata ha conquistato il suo primo Gran Premio di Formula 1 in Cina. Sinner ha espresso gratitudine per Antonelli, sottolineando il suo risultato durante le celebrazioni ufficiali. La giornata ha visto due giovani atleti italiani ottenere importanti vittorie in ambiti diversi.

Jannik Sinner dopo il trionfo a Indian Wells ha celebrato Kimi Antonelli che nella stessa giornata ha vinto il suo primo Gran Premio di Formula 1 in Cina. C'è un dato che li accomuna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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