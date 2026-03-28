Formula 1 Gp del Giappone | Kimi Antonelli miglior tempo in qualifica Ferrari a due facce

Nel Gran Premio del Giappone di Formula 1, Kimi Antonelli ha ottenuto il miglior tempo in qualifica, staccando gli altri piloti. A due settimane dal risultato positivo in Cina, il pilota si è distinto nelle sessioni di qualificazione. La Ferrari, invece, ha mostrato due facce: da un lato il buon risultato di Antonelli, dall’altro alcune difficoltà riscontrate in altre aree della squadra.

SUZUKA (GIAPPONE) – Kimi Antonelli impone la sua legge. A due settimane dal trionfo in Cina dopo essere scattato dalla pole, il giovane italiano firma il miglior tempo (1’28"778) anche nella qualifica del Gran Premio del Giappone, precedendo nuovamente il compagno di squadra in Mercedes, George Russell, a cui rifila quasi tre decimi. Per il 19enne bolognese un’iniezione di fiducia che lo accompagnerà nella gara di domenica a Suzuka. “Quando riesci a fare tre sessioni pulite e fare dei miglioramenti ogni volta aiuta tanto, anche in Cina questo ha aiutato molto – confessa il 19enne bolognese -. Ovviamente c’è ancora da migliorare, ma siamo sulla strada giusta. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Formula 1, Gp del Giappone: Kimi Antonelli miglior tempo in qualifica. Ferrari a due facce Articoli correlati Kimi Antonelli si presenta con un tutore al GP Giappone di Formula 1: “Ma posso guidare”È stato lo stesso pilota italiano a spazzare via ogni perplessità sulle sue condizioni: "Sto bene e posso guidare". Leggi anche: LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: sontuosa pole di Kimi Antonelli, che distacco a Russell! Ferrari lontana, la griglia di partenza Tutto quello che riguarda Kimi Antonelli Temi più discussi: C'è un significato particolare dietro l'esultanza di Antonelli al traguardo del GP Cina; Antonelli chiama Sinner: Vederlo in Formula 1? In biposto si potrebbe fare; Kimi Antonelli: il giovane talento italiano della F1; Gian Carlo Minardi: Se Kimi Antonelli fosse andato in Ferrari oggi non sarebbe nemmeno in Formula 1. Formula 1 2026, Gp Giappone: superpole di AntonelliFormula 1: Kimi Antonelli ha ottenuto la pole. Domani cercherà la sua seconda vittoria in carriera. Dove vedere la gara ... lautomobile.aci.it F1, Antonelli riceve una targa premio da Domenicali al GP del Giappone. FOTOMade in Italy super protagonista in quel di Suzuka: nel venerdì di prove libere, il presidente della Formula 1 Stefano Domenicali ha consegnato una targa premio a Kimi Antonelli per celebrare la sua p ... sport.sky.it ANDREA KIMI ANTONELLI: “POLE PIÙ BELLA DI QUELLA IN CINA. IL SEGRETO UN WEEKEND PIÙ LINEARE E SENZA ERRORI HA CONSENTITO DI MIGLIORARMI” “Sicuramente questa pole è stata più bella della Cina, perché mi sentivo bene in macchi - facebook.com facebook Formula 1, è ancora Kimi Antonelli show: pole position a Suzuka per il giovane bolognese x.com