Il Gran Premio del Giappone di Formula Uno è in programma domenica 29 marzo alle ore 7:00 nell’autodromo di Suzuka. Si tratta del terzo appuntamento del Campionato 2026. Tra i piloti in evidenza c’è Antonelli, che punta alla vittoria e alla leadership nel mondiale. La Ferrari cerca un piazzamento sul podio, in una gara che si svolgerà come di consueto nel circuito giapponese.

Il Gran Premio del Giappone di Formula Uno partirà alle ore 7:00 di domenica 29 marzo. Il terzo atto del Mondiale 2026 si svolgerà, come d’abitudine, nell’autodromo di Suzuka. Non si prevedono criticità legate al meteo, poiché le previsioni sostengono che le condizioni dovrebbero essere affini a quelle di prove libere e qualifiche, ossia soleggiate e senza grossi sbalzi di temperatura. Dunque, se queste sono le premesse, è verosimile che anche i valori in campo siano aderenti a quelli espressi sabato, seppur con il dovuto distinguo legato alla dinamica che nel Gran Premio si ragiona sulla distanza, sul passo e sulla capacità di gestire le monoposto, non solo sulla prestazione pura. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, GP Giappone 2026. Antonelli sogna vittoria e testa del Mondiale. Ferrari per il podio

Articoli correlati

F1, GP Cina 2026. L’Italia sogna con Antonelli, prima vittoria dopo 20 anni? Lotta a 4 con le Ferrari e RussellAlle ore 8:00 di domenica 15 marzo prenderà il via il Gran Premio della Cina di Formula 1, secondo atto del Mondiale di F1 2026.

Kimi Antonelli fa l’impresa nel GP Cina: prima vittoria in F1, 2° Russell, Hamilton sul podio con FerrariKimi Antonelli vince il GP di Cina 2026 a Shanghai: prima vittoria in Formula 1 per il pilota Mercedes.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a F1 GP Giappone 2026 Antonelli sogna...

Temi più discussi: F1 GP Giappone 2026: pole position di Andrea Kimi Antonelli, risultati qualifiche - Formula 1; F1 | Prove Libere 3 GP Giappone 2026: Antonelli davanti a Russell; LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: Piastri davanti ad Antonelli. Preoccupa il distacco Ferrari; GP Giappone 2026 – Classifica FP3: Antonelli batte Russell! Mercedes in un pianeta a parte, poi Leclerc.

Griglia di partenza F1, GP Giappone 2026: Antonelli in pole con margine su Russell! Leclerc in seconda fila, Hamilton in terzaCalato il sipario sulle qualifiche del GP del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito di Suzuka, è stato emesso il verdetto sul ... oasport.it

F1, GP Giappone 2026. Antonelli sogna vittoria e testa del Mondiale. Ferrari per il podioIl Gran Premio del Giappone di Formula Uno partirà alle ore 7:00 di domenica 29 marzo. Il terzo atto del Mondiale 2026 si svolgerà, come d’abitudine, ... oasport.it

Quando la Sicilia incontra il Giappone Daikon tagliato con il pelapatate a forma di pappardelle cotto come normale pasta e condito con un sughetto aglio pomodoro prezzemolo nduia e speck tagliato a listerelle - facebook.com facebook

Gp Giappone, Antonelli in pole a Suzuka: "Più bella della Cina. Alla partenza avrò le farfalle nello stomaco" x.com