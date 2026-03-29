Kimi Antonelli dopo la vittoria del Gp del Giappone | Non me lo aspettavo il primo posto nel mondiale Ora devo capire come fare delle partenze decenti
Dopo aver vinto il Gran Premio del Giappone, il pilota di 19 anni si trova in testa al campionato mondiale. Ha dichiarato di non aspettarsi il primo posto e ha aggiunto di dover lavorare sulle partenze. Il suo team, la Mercedes, ha ottenuto ottimi risultati in questa stagione, con il pilota che ha sottolineato la buona performance della vettura.
Davanti a tutti, come in un mondiale a nessuno era riuscito così giovane. Vincendo anche in Giappone, Kimi Antonelli si è preso la testa del campionato: «Ed era inimmaginabile — le sue parole da Suzuka a Sky — Non me l'aspettavo, ma non voglio pensarci troppo. Il campionato è ancora lungo. È importantissimo mantenere questo livello di forma e cercare di migliorarlo, perché è un'opportunità incredibile. La macchina va veramente forte, siamo in una grande posizione. In queste settimane avrò un po' di riposo, analizzerò bene le gare e cercherò di tornare più forte». Eppure anche oggi, come in Cina, la gara era... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
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Aggiornamenti e notizie su Kimi Antonelli
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