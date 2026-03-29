Dopo aver vinto il Gran Premio del Giappone, il pilota di 19 anni si trova in testa al campionato mondiale. Ha dichiarato di non aspettarsi il primo posto e ha aggiunto di dover lavorare sulle partenze. Il suo team, la Mercedes, ha ottenuto ottimi risultati in questa stagione, con il pilota che ha sottolineato la buona performance della vettura.

Davanti a tutti, come in un mondiale a nessuno era riuscito così giovane. Vincendo anche in Giappone, Kimi Antonelli si è preso la testa del campionato: «Ed era inimmaginabile — le sue parole da Suzuka a Sky — Non me l'aspettavo, ma non voglio pensarci troppo. Il campionato è ancora lungo. È importantissimo mantenere questo livello di forma e cercare di migliorarlo, perché è un'opportunità incredibile. La macchina va veramente forte, siamo in una grande posizione. In queste settimane avrò un po' di riposo, analizzerò bene le gare e cercherò di tornare più forte». Eppure anche oggi, come in Cina, la gara era... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Kimi Antonelli dopo la vittoria del Gp del Giappone: «Non me lo aspettavo il primo posto nel mondiale. Ora devo capire come fare delle partenze decenti»

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