Kimi Antonelli dopo la vittoria del Gp del Giappone | Non me lo aspettavo il primo posto nel mondiale Ora devo capire come fare delle partenze decenti

Da xml2.corriere.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver vinto il Gran Premio del Giappone, il pilota di 19 anni si trova in testa al campionato mondiale. Ha dichiarato di non aspettarsi il primo posto e ha aggiunto di dover lavorare sulle partenze. Il suo team, la Mercedes, ha ottenuto ottimi risultati in questa stagione, con il pilota che ha sottolineato la buona performance della vettura.

Davanti a tutti, come in un mondiale a nessuno era riuscito così giovane. Vincendo anche in Giappone, Kimi Antonelli si è preso la testa del campionato: «Ed era inimmaginabile — le sue parole da Suzuka a Sky —  Non me l'aspettavo, ma non voglio pensarci troppo. Il campionato è ancora lungo. È importantissimo mantenere questo livello di forma e cercare di migliorarlo, perché è un'opportunità incredibile. La macchina va veramente forte, siamo in una grande posizione. In queste settimane avrò un po' di riposo, analizzerò bene le gare e cercherò di tornare più forte». Eppure anche oggi, come in Cina, la gara era... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

kimi antonelli dopo la vittoria del gp del giappone non me lo aspettavo il primo posto nel mondiale ora devo capire come fare delle partenze decenti
© Xml2.corriere.it - Kimi Antonelli dopo la vittoria del Gp del Giappone: «Non me lo aspettavo il primo posto nel mondiale. Ora devo capire come fare delle partenze decenti»

Articoli correlati

Leggi anche: Kimi Antonelli trionfa nel Gp Giappone 2026 davanti a Piastri e Leclerc: il bolognese è leader del mondiale

Leggi anche: F1, Kimi Antonelli trionfa nel Gp Giappone 2026 davanti a Piastri e Leclerc: il bolognese è leader del mondiale

Aggiornamenti e notizie su Kimi Antonelli

Temi più discussi: Kimi Antonelli dopo la pole nel Gp del Giappone: Quasi me lo aspettavo, non ho perso il focus. Scriverò a Sinner per la finale di Miami; 'Che macchina!': il team radio di Kimi dopo la vittoria in Giappone; F1, Gp Giappone: Antonelli vola e vince a Suzuka, è in testa al Mondiale; Antonelli-bis a Suzuka, vince ed è in testa al Mondiale! Leclerc 3° precede Russell.

Formula 1, Kimi Antonelli trionfa in Giappone e vola in testa al Mondiale con un’impresa da recordSecondo successo di fila dopo la Cina e una leadership conquistata con autorità: il talento della Mercedes domina la gara e riporta un italiano al vertice dopo vent’anni ... rtl.it

kimi antonelli kimi antonelli dopo laF1, Kimi Antonelli da record: diventa il leader più giovane del MondialeCon una gara perfetta Andrea Kimi Antonelli fa il bis e, dopo Shanghai, vince anche il Gran Premio del Giappone di Formula 1 passando in testa al Mondiale Piloti a soli 19 anni, 7 mesi e 4 giorni, bat ... sport.sky.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.