Cabal via dalla Juve? Il difensore ha convinto poco e la dirigenza valuta la sua cessione in Inghilterra dopo i primi contatti con il Crystal Palace. La Juventus inizia a pianificare attentamente le strategie per la sessione estiva di trasferimenti. Secondo le ultimissime indiscrezioni riportate dal quotidiano Tuttosport, il futuro di Juan Cabal appare fortemente in bilico. Il difensore ha convinto molto poco, faticando a imporsi sul campo. Luciano Spalletti sta valutando le reali necessità della rosa e le prestazioni offerte non hanno garantito l’assoluta solidità richiesta. La dirigenza osserva con attenzione la situazione, consapevole che una partenza potrebbe sbloccare preziosi fondi per finanziare mirati colpi per il reparto arretrato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Cabal via dalla Juve? Il colombiano non ha convinto: possibile futuro in Premier League, lo cerca quella squadra. I dettagli

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