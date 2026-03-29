L'ex sindaca di Santa Croce sull'Arno e Ledo Gori, allora capo di gabinetto in Regione, sono stati prosciolti dalle accuse a seguito di un procedimento giudiziario. La ex prima cittadina ha commentato la vicenda definendola un periodo difficile, sottolineando comunque che la giustizia rappresenta un'istituzione seria. La notizia è stata resa nota in data odierna.

Santa Croce sull’Arno (Pisa), 29 marzo 2026 – Tra i prosciolti l’ex sindaca di Santa Croce sull’Arno e Ledo Gori, allora capo di gabinetto in Regione. A Deidda era contestato di aver svolto un ruolo di raccordo tra politica ed imprenditori, attivandosi in prima persona per fare in modo che ai vertici degli enti di controllo arrivassero persone gradite. Oltre all’accusa di aver spinto per la conferma come capo di gabinetto di Ledo Gori. “Sono stati cinque anni difficili – spiega Deidda –. Ho vissuto, però, con la convinzione che non poteva che finire in nessun altro modo se la giustizia è una cosa seria. E io credo che sia una cosa seria. Come serio è stato il mio impegno in politica”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Keu, accuse smantellate. L’ex sindaca: “Anni difficili, ma la giustizia è una cosa seria”

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