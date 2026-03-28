L'ex sindaca di Santa Croce sull'Arno è stata prosciolta dall'inchiesta KEU con la motivazione

Deidda, secondo l’ipotesi investigativa, avrebbe fatto da ponte tra il mondo imprenditoriale e quello politico, favorendo il consorzio Aquarno. Un'accusa che è decaduta "Non luogo a procedere perché il fatto non sussiste". Lo annuncia direttamente l'ex sindaca di Santa Croce sull'Arno Giulia Deidda con un post via social che racchiude tutta la soddisfazione per la chiusura della vicenda che l'aveva vista iscritta 5 anni fa nel registro degli indagati nell'inchiesta keu. La decisione, arrivata ieri 27 marzo, chiude la posizione di una delle figure centrali dell’inchiesta della Dda di Firenze che nel 2021 aveva scosso profondamente la politica regionale. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

© Pisatoday.it - Inchiesta keu: prosciolta l'ex sindaca Giulia Deidda

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Giulia Deidda è un'amica e una compagna di tante battaglie. L'ho conosciuta fin dagli inizi del mio percorso come una dirigente politica seria e appassionata e come Sindaca di Santa Croce sull'Arno, legata profondamente alla sua comunità. Dopo anni durissi - facebook.com facebook