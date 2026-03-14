Marelli | Il rigore? Frattesi è in anticipo ma non c’è un vero e proprio calcio non vedo un contatto da rigore per me i rigori sono una cosa seria

Durante gli ultimi minuti della partita tra Inter e Atalanta, i nerazzurri hanno protestato con decisione contro l’arbitro Manganiello, ritenendo che ci fosse stato un fallo su Dumfries che ha portato al pareggio degli ospiti. In precedenza, Marelli aveva commentato che Frattesi era in anticipo e che non si trattava di un vero calcio di rigore, sottolineando che, a suo avviso, i rigori sono una questione seria.

Ultimi minuti concitati di Inter -Atalanta. I nerazzurri hanno ferocemente protestato con l’arbitro Manganiello in occasione della rete del pareggio dei bergamaschi per un presunto fallo su Dumfries. Marelli è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare le vicende. Ecco le parole di Marelli: “Il contatto Dumfries Sulemana? La rete del pareggio di Krstovic nasce da un contatto non fischiato: per me Manganiello è stato molto bravo a lasciar correre. Non c’è un contatto basso, solo una mano appoggiata sulla schiena. Non c’è una spinta, non allunga il braccio, ma gli appoggia una mano sulla schiena. Sembra più Dumfries a perdere l’equilibrio e a cadere per terra. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Marelli: “Il rigore? Frattesi è in anticipo. ma non c’è un vero e proprio calcio, non vedo un contatto da rigore, per me i rigori sono una cosa seria” Articoli correlati Rigore a Vergara Cornet, Marelli critica la decisione: «Contatto insufficiente per un calcio di rigore»Nel commento di moviola trasmesso su DAZN vengono analizzati due episodi chiave che hanno influenzato l’esito di Genoa-Napoli 2-3, con una... Rigore Cornet Vergara, Marelli fa infuriare i tifosi bianconeri: «Rigore eccessivo. Contatto troppo leggero» – VIDEOCelik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione alla concorrenza dei rivali. Approfondimenti e contenuti su Marelli Il rigore Frattesi è in... Marelli sul presunto rigore per l'Inter: Episodio soggettivo, il VAR ha fatto beneLuca Marelli, opinionista arbitrale per DAZN, è intervenuto per commentare gli episodi arbitrali che sono successo in Inter-Atalanta, cominciando. m.tuttomercatoweb.com Marelli: Gol Atalanta, non c’è fallo su Dumfries. Ok Manganiello. E sul rigore…Ultimi minuti concitati di Inter-Atalanta. I nerazzurri hanno ferocemente protestato con l'arbitro Manganiello ... msn.com