Il centrocampista della Nazionale sembra ormai destinato a lasciare l’Italia, con il Manchester United e altre squadre inglesi molto interessate a ingaggiarlo. La Juventus sta valutando le proprie opzioni, mentre il Newcastle ha già manifestato l’intenzione di puntare sul mediano. La trattativa si muove in un contesto di forte attenzione da parte delle big del calcio europeo.

Tonali Juventus, il centrocampista si allontana definitivamente dall’Italia per via del forte interesse del Manchester United e delle altre inglesi. La Juventus osserva da lontano le dinamiche di mercato che coinvolgono la Premier League. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra e riportate da Sport Mediaset, Sandro Tonali potrebbe davvero lasciare il Newcastle durante la prossima estate. La dirigenza aveva accarezzato l’idea di riportare il giocatore nel nostro campionato per rinforzare la mediana, ma l’operazione appare ormai compromessa. Le prestazioni offerte sul campo hanno convinto i top club britannici a muoversi con grande anticipo per assicurarsi il ragazzo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Tonali Juventus, svolta per il mediano della Nazionale: quella big è pronta a formulare un’offerta per strapparlo al Newcastle!

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Tonali, accordo segreto per lasciare il Newcastle: Juve e Milan osservano, ma la Premier... #tonali #newcastle #milan #juve #mercato x.com