Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Il prezzo del gas all’ingrosso, in particolare il PSV, rappresenta un indicatore importante per il mercato energetico. Al 23 gennaio 2026, il valore del gas si attesta a circa 0,426 €Smc, equivalenti a circa 44,65 euroMWh. Questo dato fornisce un’idea chiara dell’andamento attuale e può essere utile per operatori e consumatori interessati alle dinamiche del mercato del gas.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 23 Gennaio 2026, si attesta a circa 0,426 €Smc (pari a 44,65 euroMWh). Questo valore rappresenta il prezzo medio del gas naturale scambiato all’ingrosso sul mercato italiano, un dato di riferimento fondamentale per operatori, aziende e consumatori. Negli ultimi giorni, il PSV ha mostrato una tendenza al rialzo. Dopo aver toccato un minimo di 0,334 €Smc (35,24 euroMWh) il 16 Gennaio 2026, il prezzo ha iniziato una risalita costante, raggiungendo i livelli attuali. L’incremento è stato particolarmente marcato negli ultimi cinque giorni, con una crescita superiore al 25% rispetto ai valori di inizio mese. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

