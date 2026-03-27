Liam Lawson ha dichiarato di voler dedicare tempo alla riflessione per prevenire eventuali errori nel 2026. Recentemente, ha affrontato le difficoltà legate all’utilizzo del nuovo VCARB 03, un modello introdotto nel suo settore. La sua attenzione si concentra sulla necessità di analizzare le proprie esperienze e migliorare le proprie strategie per affrontare al meglio le sfide future.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Liam Lawson sta ancora adattandosi alla nuova macchina Racing Bulls VCARB 03. Il giovane pilota, di 24 anni, ha rivelato che la sua sfida più grande fino ad ora è stata l’insolita differenza nel comportamento dell’auto rispetto al modello precedente. Nonostante la stagione sia all’inizio e il pilota neozelandese non abbia commesso errori significativi, ha riconosciuto di avere alcune difficoltà durante le sessioni di qualifica. Lawson ha già messo a segno un impressionante settimo posto in gara, accumulando punti preziosi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Liam Lawson riconosce l’importanza di riflettere per evitare errori nel 2026.

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