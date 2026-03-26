Durante il Gran Premio del Giappone, Max Verstappen ha mostrato una reazione inattesa, sorprendendo l'intera squadra di Red Bull. Dopo la gara, il pilota ha espresso pubblicamente il suo disappunto, attirando l’attenzione degli spettatori e degli analisti. La sua reazione ha fatto discutere, anche perché si tratta di un episodio in cui il campione ha manifestato chiaramente il proprio stato d’animo.

"> Max Verstappen e il suo sfogo al Giappone: cosa è successo?. Red Bull deve prestare attenzione alla frustrazione di Max Verstappen dopo un avvio difficile nella stagione 2026. Questo è diventato evidente durante la conferenza stampa del Giappone, quando Verstappen ha deciso di allontanare un giornalista che aveva posto una domanda controversa. Il tutto è avvenuto giovedì a Suzuka, dove Verstappen ha rifiutato di cominciare la sua sessione di media finché un particolare reporter non fosse uscito dalla stanza. Il pilota olandese, visibilmente irritato, ha detto al giornalista di “andarsene,” rimanendo bloccato nel risentimento per le domande poste dopo il Gran Premio di Abu Dhabi del 2025. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Verstappen avverte Red Bull: la sua reazione al Gran Premio del Giappone sorprende tutti.

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