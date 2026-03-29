Karate 2027 | l’Italia punta su Ostia per il Mondiale Assoluto

L’Italia ha presentato ufficialmente la candidatura per ospitare i Campionati del Mondo Assoluto di Karate nel 2027. La proposta è stata annunciata dal presidente del settore Karate della Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali (FIJLKAM). La candidatura prevede la scelta della città di Ostia come sede principale dell’evento.

La candidatura dell’Italia ad ospitare i Campionati del Mondo Assoluto di Karate 2027 è stata ufficialmente lanciata da Davide Benetello, presidente del settore Karate della FIJLKAM. L’annuncio è stato dato durante la seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti presso il PalaPellicone di Ostia, segnando un momento cruciale per lo sport nazionale. Questa mossa si inserisce in una strategia più ampia che vede già confermate altre tappe internazionali sul territorio italiano, come la Premier League di Roma e la Youth League a Venezia-Jesolo. La regione Lazio, attraverso l’impegno di Ostia, si propone quindi come palcoscenico centrale per questo evento mondiale futuro. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Karate 2027: l’Italia punta su Ostia per il Mondiale Assoluto Articoli correlati Premier League di Karate a Ostia, Fiore in finale per l’oro nel kumite. Ghinami punta al podio nel kataOstia, 14 marzo 2026 – E’ stata una seconda giornata di altissimo livello tecnico alla Premier League di Karate a Ostia, che si concluderà domani 15... Premier League di Karate a Ostia, l’Italia conquista sei finali nella prima giornata di gareOstia – E’ stata una lunga e intensa prima giornata di gare, ieri 13 marzo, al PalaPellicone di Ostia, per la Premier League di Karate. Karate World Championships | Friday - Tatami 1 | All the action from Cairo LIVE! Tutti gli aggiornamenti su Mondiale Assoluto Argomenti discussi: La candidatura italiana per i Mondiali di karate 2027. Karate, Terryana D'Onofrio ancora campionessa italianaAgi assoluti di Ostia Lido, la poliziotta di Sant'Arcangelo batte la sorella Orsola e conquista il suo quinto titolo nazionale consecutivo nel kata ... rainews.it Coppa Italia di karate: la Germinal Sport Target chiude al secondo postoQuattro ori, un argento e due bronzi nella neonata competizione federale, la Serie B nazionale di karate tenuta a battesimo al PalaGolfo di Follonica ... trevisotoday.it