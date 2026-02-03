Bayern Monaco deciso il futuro di Upamecano | rinnova o no? Rivelazione che non lascia più dubbi

3 feb 2026

Il Bayern Monaco ha preso una decisione sul futuro di Upamecano. Il club tedesco sta valutando se offrire un nuovo contratto al difensore o meno. La questione si sblocca in vista delle prossime settimane, mentre il calciomercato chiude i battenti per le operazioni in entrata. La dirigenza bavarese vuole chiarire se puntare ancora sul giocatore o cercare alternative.

