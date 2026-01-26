Bayern Monaco deciso il futuro di Harry Kane | la mossa del club per l’attaccante inglese non lascia più dubbi

Il Bayern Monaco ha definito il proprio progetto per Harry Kane, confermando l’interesse a portare l’attaccante inglese in rosa. Nelle ultime ore, il club tedesco ha compiuto una mossa decisiva, chiarendo le intenzioni di rafforzare il reparto offensivo con un nome di livello internazionale. Questa scelta rappresenta un passo importante per il futuro di Kane e per le strategie di mercato del Bayern Monaco.

Calciomercato Cagliari: visite mediche per Albarracin! Giallo però per Cutrone, ecco cosa sta succedendo Calciomercato Juve: saltato En-Nesyri torna di moda Beto! Cosa c’è di vero dietro al possibile nome per l’attacco Calciomercato Sassuolo: si avvicina il colpo Nzola. Cosa manca per chiudere l’affare per l’attaccante, ultimissime novità Djuric Cremonese: visite mediche per il nuovo attaccante dei grigiorossi. Inizia la sua avventura, tutti i dettagli Calciomercato Cagliari: visite mediche per Albarracin! Giallo però per Cutrone, ecco cosa sta succedendo Calciomercato Juve: saltato En-Nesyri torna di moda Beto! Cosa c’è di vero dietro al possibile nome per l’attacco Calciomercato Sassuolo: si avvicina il colpo Nzola. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Bayern Monaco, deciso il futuro di Harry Kane: la mossa del club per l’attaccante inglese non lascia più dubbi Approfondimenti su bayern monaco Calciomercato estero, c’è una clausola su Harry Kane! Manchester City e Barcellona a lavoro sull’attaccante: la situazione attorno all’attaccante inglese del Bayern Harry Kane raddoppia regalando la vittoria del Bayern mentre Qarabag lascia in ritardo Harry Kane ha segnato una doppietta, assicurando la vittoria al Bayern Monaco. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su bayern monaco Argomenti discussi: L’Augsburg mette fine all’imbattibilità del Bayern; Il Bayern può diventare la squadra con più goal segnati in una singola stagione dei campionati europei. Una media così non si era mai vista; Il Bayern Monaco perde l’imbattibilità, l’Augsburg sfotte Harry Kane: A che ora vieni?; L'agente del giocatore conferma: Sule ha già deciso il nuovo club. Il Bayern Monaco perde l’imbattibilità, l’Augsburg sfotte Harry Kane: A che ora vieni?L'attaccante inglese è stato preso di mira sui profilo social dell'Augsburg, club che ha clamorosamente vinto per 2-1 sul Bayern Monaco ... fanpage.it Bayern MonacoBayern Monaco, presa una decisione per il futuro di Harry Kane: la mossa del club bavarese nelle ultime ore. Cos’è successo Il matrimonio tra il Bayern Monaco e il suo bomber principe sembra destinato ... calcionews24.com Allianz Arena [Bayern Monaco] "La passione non è reato...ULTRAS LIBERI" 24/01/2016 #ultras #BayernMonaco #appartenenza #mentality - facebook.com facebook Champions League, prima dell'ultima giornata le magnifiche 8 sono: Arsenal Bayern Monaco Real Madrid Liverpool Tottenham Psg Newcastle Chelsea x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.