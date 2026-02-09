Kalulu da record | così la Juventus respinge l’assalto della Premier | CM

La Juventus ribadisce la sua posizione e respinge l’assalto della Premier per Kalulu. Il difensore francese, ormai un punto fermo dello scacchiere di Luciano Spalletti, resta in bianconero. La società ha deciso di blindarlo, nonostante le avances di altri club, e conta di continuare a puntare su di lui anche in questa stagione.

Il difensore francese è un punto fermo ormai dello scacchiere di Spalletti: la mossa del club bianconero sul futuro dell’ex Milan Juve salvata dai due stakanovisti e titolarissimi di Luciano Spalletti. Prima McKennie accorcia le distanze con la specialità della casa, mentre quasi all’ultimo respiro Kalulu sempre di testa beffa la Lazio. Pierre Kalulu da record (Ansa) – Calciomercato.it Spalletti tira alla fine un sospiro di sollievo, ma lascia per strada altri due punti nella corsa al quarto posto. Tra i migliori nell’undici bianconero c’è ancora Kalulu, al secondo centro stagionale dopo il guizzo decisivo nella trasferta di Pisa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Kalulu, con oltre 2000 minuti giocati, stabilisce un record unico tra i difensori in Europa.

