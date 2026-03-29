Juventus Women Fiorentina 1-0 LIVE | traversa di Vangsgaard Canzi lancia la giacca

Nella semifinale di Coppa Italia femminile, la Juventus Women ha battuto la Fiorentina con un risultato di 1-0. Durante la partita, una traversa colpita da Vangsgaard è stata protagonista di un momento di maggiore suspense, mentre l’allenatore della Juventus ha lanciato la giacca in segno di espressione. La partita è stata seguita in diretta con aggiornamenti sui movimenti in campo, i falli e le decisioni arbitrali.

di Mauro Munno Juventus Women Fiorentina: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia femminile. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – La Juventus Women di Max Canzi ospita la Fiorentina nella gara valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia Women. Le bianconere ripartono dalla vittoria per 0-2 al Viola Park. Servono prestazione e qualificazione per provare a superare un momento di profonda crisi. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Fiorentina 1-0: sintesi e moviola. 36? Traversa Vangsgaard – Sul successivo corner svetta lei sul primo palo e colpisce la traversa 36? Vangsgaard sbaglia quasi a porta vuota – La Juve riparte in contropiede. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women Fiorentina 1-0 LIVE: traversa di Vangsgaard, Canzi lancia la giacca Articoli correlati Pagelle Ternana Juventus Women: Vangsgaard dannosa, Canzi sbaglia i cambi VOTIVicario Juve, il Tottenham ha fissato il prezzo: ecco quanto dovrebbero sborsare i bianconeri per riportare il portiere in Italia Alisson Juve, l’ex... Juventus Women Fiorentina LIVE: Canzi col tridente, c’è Wältidi Mauro MunnoJuventus Women Fiorentina: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno delle semifinali di... Juventus women-Fiorentina 1-0 Una raccolta di contenuti su Juventus Women Fiorentina Temi più discussi: Domenica il ritorno delle semifinali su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW: alle 15 Inter-Roma, alle 18 Juventus-Fiorentina; Coppa Italia, Juventus Women-Fiorentina: probabili formazioni e dove vederla in tv; Gallery | Women | Al lavoro verso la sfida alla Fiorentina; Coppa Italia Women, il ritorno delle semifinali oggi su Sky. Pagina 1 | Juve Women-Fiorentina: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere la semifinale di Coppa ItaliaDopo la vittoria dell'andata, le bianconere di Canzi in campo per raggiungere l'ultimo atto della competizione tricolore ... tuttosport.com Juventus Women - Fiorentina 1-0: Capeta da fuori area, bianconere avanti10' - CAPETAAA, JUVENTUS IN VANTAGGIO. Schatzer serve Capeta che col destro da fuori area spedisce la palla alle spalle di Fiskersttand. Bianconere avanti dopo soli 10 minuti 7' - Van ... tuttojuve.com Semifinale di ritorno per la Juventus Women Coppa Italia Women Semifinale di ritorno Fiorentina 18:00 CEST Stadio “Pozzo - La Marmora”, Biella x.com La Coppa Italia Women entra nel vivo con la semifinale di ritorno tra Juventus e Fiorentina, una sfida decisiva per l’accesso alla finale. Nel primo commento quando giocano e e dove vedere la gara - facebook.com facebook