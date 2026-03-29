Juventus vertice nei prossimi giorni tra Vlahovic e la dirigenza
Nelle prossime settimane si terrà un incontro tra l’attaccante e i dirigenti della squadra, per discutere del rinnovo del contratto. La Gazzetta dello Sport ha riferito che ci sono stati avanzamenti nelle trattative e che si stanno definendo alcuni dettagli relativi alla durata e alle condizioni del nuovo accordo. La trattativa riguarda principalmente le modalità di rinnovo e le eventuali modifiche al contratto attuale.
La Gazzetta dello Sport ha parlato del rinnovo di Vlahovic con i progressi fatti sul fronte del rinnovo contrattuale. Il punto di Gazzetta Secondo quanto riportato da Gazzetta, la Juventus ha in programma un nuovo incontro nei prossimi giorni per discutere il rinnovo di Vlahovic. Il dialogo con il suo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
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