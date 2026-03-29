Juventus vertice nei prossimi giorni tra Vlahovic e la dirigenza

Nelle prossime settimane si terrà un incontro tra l’attaccante e i dirigenti della squadra, per discutere del rinnovo del contratto. La Gazzetta dello Sport ha riferito che ci sono stati avanzamenti nelle trattative e che si stanno definendo alcuni dettagli relativi alla durata e alle condizioni del nuovo accordo. La trattativa riguarda principalmente le modalità di rinnovo e le eventuali modifiche al contratto attuale.