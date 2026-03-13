Quasi tutti bocciati agli esami di Burioni E lui per aiutare sopprime gli appelli

Quasi tutti gli studenti sono stati bocciati agli esami di Burioni, che ha deciso di sospendere le prove per evitare affollamenti. Chi aveva superato gli esami con una media del 30 dovrà comunque aspettare la sessione estiva di giugno. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza e di gestione degli accessi agli esami. Gli studenti rimangono in attesa di nuove date e modalità di svolgimento.

Gli studenti dovranno aspettare la sessione estiva a giugno Anche quelli con la media del 30 bloccati dalla virostar. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la mail inviata ieri agli «sfortunati» studenti del corso di medicina e chirurgia dell'Università Vita-Salute del San Raffaele, fondata da don Luigi Maria Verzé: «Vi comunico che non verranno concessi appelli d'esame». Firmato: il professore dei «somari» - così li chiama lui - alias Roberto Burioni, di cui da troppo tempo si lamentano centinaia di studenti. Ma non sembra essere un caso di allievi demotivati o semplicemente non all'altezza: la pertinacia con la quale il docente...