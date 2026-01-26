Juventus clamoroso ritorno su Kolo Muani per l’attacco?

Secondo fonti come Fabrizio Romano e Matteo Moretto, la Juventus avrebbe riaperto la pista Kolo Muani in vista della sessione di mercato, dopo aver concluso senza successo l’affare En-Nesyri. La possibile new entry potrebbe rafforzare l’attacco bianconero, offrendo nuove opzioni offensive alla squadra. Restano da seguire gli sviluppi ufficiali e le eventuali trattative in corso.

Ritorno di Kolo Muani? In base a quanto riportato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto, la Juventus potrebbe essere tornata su Kolo Muani dopo il fallimento della trattativa per Youssef En-Nesyri. Dopo aver visto sfumare il trasferimento a Torino del marocchino, la Juventus ha cominciato a guardarsi attorno. Mateta resta L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, clamoroso ritorno su Kolo Muani per l’attacco? Approfondimenti su kolo muani Juventus, attacco sotto osservazione: Kolo Muani solo un riferimento tecnico La Juventus si avvicina alla chiusura del mercato con l’obiettivo di valutare possibili opportunità di rafforzamento dell’attacco. Juventus, Randal Kolo Muani Kolo-ssale: l’ex fa faville al Tottenham La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Pedullà: Juventus, colpo grosso in arrivo e dramma Kolo Muani.. Ultime notizie su kolo muani Argomenti discussi: Clamoroso in Serie D: l’ex Juventus Douglas Costa a un passo dal Chievo Verona; Clamoroso Douglas Luiz: il Nottingham lo scarica, la Juve non lo vuole ma spunta un top club; Juve, stallo per En-Nesyri: il giocatore prende tempo; E se il vice Yildiz fosse un cavallo di ritorno? Dall'estero: La Juve torna su Kolo Muani. Di Marzio: Siviglia su En-Nesyri, si valuta il ritorno in Spagna. Trattativa in stand-by con la JuventusSecondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio la trattativa tra Juventus e Fenerbahce per El Nesyri è entrata in stand-by perchè manca l'ok del giocatore. Quest'ultimo, ... tuttojuve.com Diretta live calciomercato 26 gennaio 2026 clamorosa vita Juve su Juve e Zirkzee, En Nesyri sfumato, Maldini alla LazioCalciomercato live diretta affari e trattative di lunedì 26 gennaio 2026 della sessione invernale con i colpi di Milan, Napoli, Juventus, Roma e Inter ... sport.virgilio.it Secondo Tuttosport, dopo lo stop per En-Nesyri, Spalletti avrebbe chiesto Kolo Muani o un profilo analogo alla dirigenza della Juventus Il tecnico è rimasto spiazzato e irritato dal mancato arrivo del centravanti marocchino Leggi la notizia completa nel p - facebook.com facebook No Vito, nessuna. Kolo Muani resterà al Tottenham fino a giugno. x.com

