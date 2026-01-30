Openda cambia squadra | non c’è solo Kolo Muani nei piani della Juventus | CM

La Juventus si muove sul mercato, cercando un nuovo attaccante per la prossima stagione. Vlahovic sembra ormai vicino alla partenza, mentre Openda cambia squadra. Il belga non convince più e la società rossonera sta cercando un sostituto. Nei piani della Juve, oltre a Kolo Muani, c’è anche un altro nome, ma le mosse sono ancora in evoluzione.

Il belga continua a deludere, Vlahovic saluterà in estate: la ‘Vecchia Signora’ è a caccia di un attaccante. Tutti gli obiettivi della dirigenza bianconera La Juventus B non gira e fa il solletico al Monaco, senza mai tirare in porta nella sfida di Montecarlo terminata a reti bianche. Quasi un’amichevole di metà settimana per i bianconeri, già certi del passaggio ai playoff e con l’accesso al G8 come possibilità molto remota al fischio d’inizio. Openda continua a deludere (Ansa) – Calciomercato.it Neanche l’ingresso in campo di Yildiz è riuscito a scuotere la Juve, con Openda rilanciato dal primo minuto da Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

David e Openda, arrivati quest’estate, non hanno ancora dimostrato il rendimento sperato, alimentando il rimpianto per l’eventuale acquisto di Kolo Muani.

La Juventus si avvicina alla chiusura del mercato con l’obiettivo di valutare possibili opportunità di rafforzamento dell’attacco.

