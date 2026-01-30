Openda cambia squadra | non c’è solo Kolo Muani nei piani della Juventus | CM
La Juventus si muove sul mercato, cercando un nuovo attaccante per la prossima stagione. Vlahovic sembra ormai vicino alla partenza, mentre Openda cambia squadra. Il belga non convince più e la società rossonera sta cercando un sostituto. Nei piani della Juve, oltre a Kolo Muani, c’è anche un altro nome, ma le mosse sono ancora in evoluzione.
Il belga continua a deludere, Vlahovic saluterà in estate: la ‘Vecchia Signora’ è a caccia di un attaccante. Tutti gli obiettivi della dirigenza bianconera La Juventus B non gira e fa il solletico al Monaco, senza mai tirare in porta nella sfida di Montecarlo terminata a reti bianche. Quasi un’amichevole di metà settimana per i bianconeri, già certi del passaggio ai playoff e con l’accesso al G8 come possibilità molto remota al fischio d’inizio. Openda continua a deludere (Ansa) – Calciomercato.it Neanche l’ingresso in campo di Yildiz è riuscito a scuotere la Juve, con Openda rilanciato dal primo minuto da Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Approfondimenti su Juventus mercato
David e Openda agitano la Juve: doppio rifiuto e rimpianto Kolo Muani | CM.IT
David e Openda, arrivati quest’estate, non hanno ancora dimostrato il rendimento sperato, alimentando il rimpianto per l’eventuale acquisto di Kolo Muani.
Juventus, attacco sotto osservazione: Kolo Muani solo un riferimento tecnico
La Juventus si avvicina alla chiusura del mercato con l’obiettivo di valutare possibili opportunità di rafforzamento dell’attacco.
Ultime notizie su Juventus mercato
Argomenti discussi: Spalletti: Parole di Conte? Pensavo fosse intelligenza artificiale e poi...; Spalletti: Openda, una cosa lo limita. Mercato? Siamo forti, però...; Spalletti dopo il successo della Juventus sul Benfica: Yildiz è l'alieno della squadra, David e Openda devono migliorare; Le pagelle di Monaco-Juventus: Yildiz piatto, Openda non incide.
Spalletti su Monaco-Juve: Rispondere a Conte? Se questi sono temi da Champions... Openda sente la pressione, ma dandogli spazio si metterà a postoCHAMPIONS LEAGUE - Nessuna risposta a Conte, anche perché non è il luogo adatto per farlo. Spalletti va via dritto, avendo già 'risposto' con un post sui suoi ... eurosport.it
Juve, Spalletti: Giocheranno Openda e Koop. Conte? Pensavo fosse AI18:00 - Luciano Spalletti presenta Monaco-Juventus, gara valida per l’ottava giornata di Champions League in programma domani alle 21. TUTTOmercatoWEB.com. tuttomercatoweb.com
Muro Tottenham, Kolo Muani bloccato: l'intreccio Premier non decolla e Juve stoppata - facebook.com facebook
Mercato Juve, si complica la pista Kolo Muani! Il Tottenham fa muro #Fantacalcio x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.