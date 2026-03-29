Juventus | Locatelli al centro della bufera

Durante la sosta per le nazionali di fine marzo 2026, un calciatore della Juventus è stato coinvolto in discussioni sui social dopo aver partecipato a una cena con alcuni giocatori dell’Inter. La vicenda ha attirato l’attenzione online, generando reazioni e commenti tra gli utenti. La notizia si è diffusa rapidamente, portando a un confronto tra tifoserie e sostenendo un dibattito sulla presenza del giocatore in quelle circostanze.

Manuel Locatelli è finito al centro di una piccola bufera social dopo una cena con alcuni giocatori dell’Inter durante la sosta per le nazionali di fine marzo 2026. Il capitano della Juventus è stato immortalato a tavola insieme a Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Hakan Çalhano?lu in un ristorante di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Locatelli al centro della bufera Articoli correlati Juventus: Rocchi al centro della buferaIl giorno dopo il rocambolesco 3-2 dell’Inter sulla Juventus a San Siro, con il gol decisivo di Zielinski al 90? dopo la rimonta in dieci uomini dei... Leggi anche: Bufera su La Penna. Chi è l'arbitro di Inter-Juventus finito al centro delle polemiche Manuel Locatelli sul rigore non dato in Lazio Juve Una raccolta di contenuti su Juventus Locatelli al centro della... Temi più discussi: Locatelli, la dura notte dopo l’errore: gli insulti e la decisione Juve sul rigorista; Juventus, Locatelli parla dopo il rigore sbagliato: Conosco le mie responsabilità, devo reagire all'errore. Ora conquistiamo il Mondiale con la Nazionale; Locatelli a cena con gli interisti della nazionale, esplode il caso: tifosi della Juventus furiosi, l'ironia degli interisti; Juve-Sassuolo 1-1, pagelle: Muric eroe neroverde. Locatelli sciagurato. Locatelli, rigore sbagliato contro il Sassuolo e record in Serie A infranto: quanti penalty ha tirato e segnato?Locatelli sbaglia il rigore contro il Sassuolo: scopri il suo record in Serie A, quanti rigori ha tirato e quanti ha segnato prima di Juve - Sassuolo del 21 marzo 2026 ... tag24.it Nazionale, Locatelli a cena con gli interisti fa arrabbiare gli juventini sui socialPolemica social per una cena fra compagni di Nazionale, ma rivali con i club ... msn.com Zhegrova vive una stagione complessa, scomparendo progressivamente dai radar della Juventus e anche del Kosovo. Contro la Slovacchia è rimasto in panchina, mentre con il club bianconero ha collezionato solo 20' in campo durante il mese di marzo. I n - facebook.com facebook Juventus' upcoming fixtures: -Genoa (home) 6th April -Atalanta (away) 11th April -Bologna (home) 19th April -Milan (away) 26th April FINO ALLA FINE x.com