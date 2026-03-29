Juventus | Locatelli al centro della bufera

Da ilprimatonazionale.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la sosta per le nazionali di fine marzo 2026, un calciatore della Juventus è stato coinvolto in discussioni sui social dopo aver partecipato a una cena con alcuni giocatori dell’Inter. La vicenda ha attirato l’attenzione online, generando reazioni e commenti tra gli utenti. La notizia si è diffusa rapidamente, portando a un confronto tra tifoserie e sostenendo un dibattito sulla presenza del giocatore in quelle circostanze.

Manuel Locatelli è finito al centro di una piccola bufera social dopo una cena con alcuni giocatori dell’Inter durante la sosta per le nazionali di fine marzo 2026. Il capitano della Juventus è stato immortalato a tavola insieme a Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Hakan Çalhano?lu in un ristorante di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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