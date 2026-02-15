Juventus | Rocchi al centro della bufera

Il giorno dopo il rocambolesco 3-2 dell’Inter sulla Juventus a San Siro, con il gol decisivo di Zielinski al 90? dopo la rimonta in dieci uomini dei bianconeri, le polemiche arbitrare dominano il dibattito. Al centro della tempesta c’è l’intervento del designatore arbitrale Gianluca Rocchi Rocchi ha aperto ammettendo senza L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

L'arbitro La Penna, coinvolto in diverse polemiche, si trova al centro di una nuova bufera dopo la partita tra Inter e Juventus.

Stefania Orlando si trova al centro di una vicenda difficile, che ha suscitato reazioni e commenti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Inter-Juventus, chi arbitra? Rocchi verso una scelta a sorpresa; Juventus danneggiata e beffata: svelato perché il contatto Gila-Cabal non è da rigore secondo l'AIA; Gila-Cabal, la moviola di Cesari spiega perché il Var INCOMPRENSIBILMENTE non è potuto intervenire; La Penna arbitro di Inter-Juventus, Callegari un filo perplesso: E' un azzardo di Rocchi.

Aia, Rocchi scuote il sistema arbitrale: Errore evidente su Kalulu, ma il calcio deve fare autocriticaUn passaggio che suona come una chiamata collettiva alla responsabilità: giocatori, allenatori, dirigenti. Siamo l’ultimo sfogo di tutti. Ma qualcuno dovrebbe farsi un esame di coscienza, aggiunge c ... gonfialarete.com

Rocchi rompe il silenzio dopo Inter Juve: il designatore arbitrale si espone sull’arbitraggio di La Penna e sul rosso a KaluluRocchi rompe il silenzio dopo Inter Juve: il designatore arbitrale si espone sull’arbitraggio di La Penna e sul rosso a Kalulu Il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi ha analizzato all’ANSA il co ... calcionews24.com

Gianluca Rocchi contro i simulatori dopo Inter-Juventus "La Penna non è l'unico ad aver sbagliato..." #ASRoma #RomanewsEU facebook

Lo sfogo della società #Juventus non può che prendere di mira l’operato di #Rocchi, ormai a fine mandato ma già in minaccia di dimissioni qualora venisse messa in dubbio la buonafede dell’ #AIA. Nessuno arriva a tanto, o comunque, non é il sentimento dell x.com