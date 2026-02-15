L'arbitro La Penna, coinvolto in diverse polemiche, si trova al centro di una nuova bufera dopo la partita tra Inter e Juventus. Nel 2018, aveva già subito critiche per aver diretto la finale playoff di Serie B tra Palermo e Frosinone, e tre anni più tardi fu sospeso per irregolarità nei rimborsi. Ora, si torna a parlarne per alcune decisioni contestate durante il match di domenica.

La Penna, ci risiamo. L’arbitro di Inter-Juventus torna al centro delle polemiche e non è la prima volta. Con il direttore di gara romano la bufera è sempre dietro l’angolo: fu bersagliato dal Palermo per le polemiche nella finale playoff di B nel 2018, poi è stato sospeso per irregolarità nei rimborsi tre anni dopo, infine finì al centro del caso Acerbi-Juan Jesus. Insomma, non s’è fatto mancare nulla. E ora ci risiamo. In passato i precedenti sono spinosi. Bisogna andare indietro nel tempo di sei anni, al 2018, alla finale playoff di serie B. Si giocava Frosinone-Palermo, l’arbitro Federico La Penna non dà il rigore, poi lo assegna e lo toglie di nuovo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bufera su La Penna. Chi è l'arbitro di Inter-Juventus finito al centro delle polemiche

Federico La Penna è stato scelto come arbitro del Derby d’Italia di questa sera.

L’arbitro La Penna dirigerà il Derby d’Italia tra Inter e Juventus, perché ha già arbitrato diverse volte i nerazzurri in passato.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.