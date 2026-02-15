Bufera su La Penna Chi è l' arbitro di Inter-Juventus finito al centro delle polemiche
L'arbitro La Penna, coinvolto in diverse polemiche, si trova al centro di una nuova bufera dopo la partita tra Inter e Juventus. Nel 2018, aveva già subito critiche per aver diretto la finale playoff di Serie B tra Palermo e Frosinone, e tre anni più tardi fu sospeso per irregolarità nei rimborsi. Ora, si torna a parlarne per alcune decisioni contestate durante il match di domenica.
La Penna, ci risiamo. L’arbitro di Inter-Juventus torna al centro delle polemiche e non è la prima volta. Con il direttore di gara romano la bufera è sempre dietro l’angolo: fu bersagliato dal Palermo per le polemiche nella finale playoff di B nel 2018, poi è stato sospeso per irregolarità nei rimborsi tre anni dopo, infine finì al centro del caso Acerbi-Juan Jesus. Insomma, non s’è fatto mancare nulla. E ora ci risiamo. In passato i precedenti sono spinosi. Bisogna andare indietro nel tempo di sei anni, al 2018, alla finale playoff di serie B. Si giocava Frosinone-Palermo, l’arbitro Federico La Penna non dà il rigore, poi lo assegna e lo toglie di nuovo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Inter-Juventus, scelta fatta: Federico La Penna arbitro del Derby d’Italia
Federico La Penna è stato scelto come arbitro del Derby d’Italia di questa sera.
Inter Juventus, l’arbitro del Derby d’Italia sarà La Penna: ecco tutti i precedenti con i nerazzurri
L’arbitro La Penna dirigerà il Derby d’Italia tra Inter e Juventus, perché ha già arbitrato diverse volte i nerazzurri in passato.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Bastoni nella bufera: espulsione di Kalulu, accuse di simulazione e valanga di insulti social; Gaffe e censura, bufera sulla Rai. Altra figuraccia di TeleMeloni; Serie A, Inter piega Juve 3-2: ma è bufera sull’arbitro; Inter-Juventus, moviola: gara falsata non solo dal rosso a Kalulu, mancano due rigori e Bastoni è stato graziato.
Serie A, l’Inter piega 3-2 la Juventus: ma è bufera sull’arbitro La PennaL'attesissimo match della 25a giornata di Serie A si è chiuso col successo per 3-2 dell'Inter sulla Juventus: ma infuriano le polemiche ... sportnotizie24.com
Serie A, Inter piega Juve 3-2: ma è bufera sull’arbitroInter-Juventus (Photo by Spada/LaPresse) L’Inter piega la Juve per 3-2 nel Derby d’Italia, anticipo ... msn.com
ULTIM’ORA INTER-JUVENTUS ANSA, il designatore Rocchi: “Decisione La Penna errata, ma c’è stata una simulazione chiara” #SkySport #SkySerieA #SerieA #InterJuventus #Inter #Juventus #Rocchi x.com
A dir poco scandaloso quello che è accaduto ieri sera durante Inter-Juventus Un doppio giallo per simulazione di #Bastoni diventa un rosso per #Kalulu che viene espulso dall'arbitro La Penna, virale la reazione del difensore dell'#Inter che esulta dopo l'estr facebook