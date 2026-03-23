Andrea Cambiaso è nel mirino del Barcellona. I blaugrana cercano un profilo alto per la corsia, il terzino della Juve e della nazionale è fra i preferiti di Flick. L’allenatore si è espresso, ma adesso sta al suo club tracciare la strada per l’affondo in estate. Il classe 2000 ha un contratto fino al 2029, è tra i punti fermi della Juve e – almeno per ora – non è considerato fra i sacrificabili. A meno di un’offerta monstre capace di rompere completamente gli equilibri. Dall’arrivo di Spalletti, Cambiaso è ritenuto uno dei componenti della struttura portante della rosa. Il tecnico lo apprezza molto, gli ultimi segnali di crescita fanno ipotizzare una centralità del giocatore sempre più marcata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Barcellona vuole Cambiaso. Per la Juve non è in uscita, ma se arrivassero 50 milioni...

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