Il Barcellona vuole Andrea Cambiaso e la Juventus valuterebbe il terzino 50 milioni

Il Barcellona ha manifestato interesse per il difensore della Juventus, Andrea Cambiaso, di 26 anni. La società catalana avrebbe presentato una proposta di circa 50 milioni di euro per acquisire il giocatore. La Juventus sta valutando l’offerta e il valore del terzino, che è al centro delle discussioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori sui social media. La trattativa è ancora in fase preliminare.

2026-03-24 11:44:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: Il quotidiano italiano ‘La Gazzetta dello Sport’ lo informa Andrea Cambiaso 26 anni, difensore del Juve è sotto i riflettori FC Barcellona. Giovanni Albanese pubblica che “il Barça cerca un terzino di fama; il terzino della Juventus e della Nazionale è uno dei preferiti di Hansi Flick”. Andrea Cambiaso ha un contratto fino al 2029 ed è un pezzo chiave della Juventus, quindi non è considerato sacrificabile “a meno che non venga presentata un’offerta esorbitante che potrebbe alterare completamente gli equilibri di potere”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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