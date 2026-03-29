Juventus | futuro in bilico per Thuram

La Juventus si trova a dover decidere sul futuro di Khephren Thuram, arrivato nell'estate 2024. Il centrocampista francese sta attraversando una stagione con risultati variabili, e al momento il rinnovo del contratto non rappresenta una priorità per il club. La società valuta le prossime mosse in vista delle prossime stagioni.

La Juventus deve prendere una decisione importante sul futuro di Khephren Thuram. Il centrocampista francese, arrivato nell’estate 2024, sta vivendo una stagione altalenante e il suo rinnovo di contratto non è più una priorità per la società. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport di domenica 29 marzo 2026, le L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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