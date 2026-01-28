Paul Pogba non giocherà contro il Monaco. Il centrocampista francese si è infortunato di nuovo e salterà la partita di Champions di mercoledì. La sua presenza era molto attesa, ma le ultime notizie confermano che sarà ancora una volta fuori. La Juventus dovrà fare a meno di lui in una sfida importante, mentre il suo futuro resta incerto.

Paul Pogba non ci sarà nella sfida di Champions League tra Monaco e Juventus, in programma mercoledì 28 gennaio allo Stade Louis II: il centrocampista francese è nuovamente fermo per infortunio e salterà quella che avrebbe dovuto essere la sua partita simbolo, contro il club che ha segnato in modo profondo la sua carriera. L’ennesimo stop riapre interrogativi non solo sul presente, ma anche sul futuro del suo rapporto con il Monaco. La partita cerchiata in rosso che non giocherà. Da quando era stato reso noto il calendario europeo, Pogba aveva segnato quella data come speciale. Monaco-Juventus rappresentava il ritorno davanti ai suoi ex tifosi, il confronto con un passato diviso in due capitoli opposti: esaltante nella prima esperienza bianconera, tormentato nella seconda. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Stilejuventus.com - Pogba ancora ko: salta Monaco-Juventus e il futuro è in bilico

Dopo un ritorno complesso alla Juventus, Paul Pogba sembra attraversare nuove difficoltà anche con il Monaco.

