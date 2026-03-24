Elkann vende Gedi ma si tiene la Juventus | Exor rimane un orgoglioso proprietario del club futuro brillante davanti a noi

“Abbiamo firmato accordi per la dismissione delle nostre partecipazioni in Iveco Group, Gedi, Lifenet e Nuo”. Nella lettera agli azionisti datata 23 marzo 2026, John Elkann, ceo di Exor, elenca tutte le ultime vendite del gruppo della famiglia Agnelli. Ieri è arrivato l’ annuncio della cessione di Repubblica e di Gedi al gruppo greco Antenna. Un punto di non ritorno: dopo un secolo, la famiglia Agnelli-Elkann ha lasciato definitivamente l’editoria italiana. In generale, il trend dimostra una dismissione degli impegni sulla penisola. E quindi negli ultimi mesi in molti hanno ventilato anche una possibile cessione della Juventus. Un’opzione che però viene smentita seccamente da Elkann. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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