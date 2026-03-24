ABBONATI A DAYITALIANEWS Le ragioni della cessione del gruppo Gedi. Nel giorno della vendita del gruppo Gedi, John Elkann ha spiegato in un’intervista all’Ansa le motivazioni alla base di questa scelta, sottolineando un principio chiave: l’editoria può essere davvero indipendente solo quando è economicamente sostenibile. Secondo Elkann, lui e la sua famiglia hanno sempre considerato i giornali come un servizio rivolto ai lettori. Tuttavia, in Italia, spesso l’informazione viene vista come uno strumento di potere e influenza, piuttosto che come una professione autonoma. Proprio per questo, la decisione di cedere le testate nasce dalla volontà di garantire maggiore libertà e prospettive di crescita ai giornalisti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Elkann: “Un futuro di libertà per Repubblica e La Stampa”. Le ragioni della cessione del gruppo Gedi

Articoli correlati

Elkann dopo la vendita: «Abbiamo garantito un futuro di libertà a Repubblica e Stampa»«L’editoria è una professione che può essere esercitata in modo indipendente solo se si hanno i conti in regola».

Leggi anche: La Repubblica è in sciopero, i giornalisti: “Sulla vendita del gruppo GEDI manca trasparenza, Elkann si rifiuta di incontrarci”

Una selezione di notizie su Elkann Un futuro di libertà per...

Temi più discussi: Elkann: Garantito un futuro di libertà a Repubblica e Stampa; Elkann: 'Garantito un futuro di libertà a Repubblica e Stampa'; Elkann dopo la vendita: Abbiamo garantito un futuro di libertà a Repubblica e Stampa; ++ Elkann, 'garantito un futuro di libertà a Repubblica e Stampa' ++.

Elkann, infinito Juve: Futuro brillante, negli ultimi anni varie pressioni. Spalletti e… SivoriOrgoglio e progettazione. Sono questi i punti cardini toccati da John Elkann nella lettera agli azionisti di Exor, la holding della famiglia Agnelli che tra le sue partecipate ha anche la Juve. Il fut ... tuttosport.com

Elkann: Garantito un futuro di libertà al quotidiano la RepubblicaL'editoria è una professione che può essere esercitata in modo indipendente solo se si hanno i conti in regola. notiziariofinanziario.com

Nella lettera agli azionisti di Exor, John Elkann ribadisce la volontà di rafforzare il club sia sul piano sportivo che su quello economico #Rilancio #Juventus #Club #Elkann facebook

#Elkann, infinito #Juve: “Futuro brillante, negli ultimi anni varie pressioni. #Spalletti e… #Sivori” x.com