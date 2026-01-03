Guido Rodriguez Juve | è il nome in pole position a centrocampo La strategia della dirigenza per regalare il colpo a Spalletti cosa accadrà

Guido Rodriguez è il principale candidato a rinforzare il centrocampo della Juventus. La società sta valutando attentamente le modalità per portarlo a Torino, con l’obiettivo di soddisfare le richieste di mister Spalletti. In questo articolo, analizzeremo le ultime novità sulla trattativa e le possibili strategie della dirigenza per concludere positivamente l’operazione.

Guido Rodriguez Juve: è in pole position a centrocampo. Il piano della dirigenza per regalare il colpo a Spalletti, ecco cosa succederà. Il mercato di riparazione della Juventus entra nel vivo e la priorità tecnica è ormai tracciata: regalare a Luciano Spalletti un nuovo metronomo. L'allenatore di Certaldo ha evidenziato la necessità di un innesto in cabina di regia per affrontare la seconda parte di stagione con maggiori certezze. Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il nome in cima alla lista dei desideri della dirigenza bianconera è quello di Guido Rodriguez.

