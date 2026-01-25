Biathlon i convocati dell’Italia per gli Europei Bionaz e Comola le punte azzurre a Sjusjoen

Sono stati annunciati i convocati italiani per i Campionati Europei di biathlon a Sjusjoen, con Bionaz e Comola come principali rappresentanti. A due settimane dalla staffetta mista olimpica di Anterselva, la Coppa del Mondo si ferma dopo Nove Mesto e riprenderà il 5 marzo in Finlandia. Nei prossimi giorni si svolgerà un altro importante evento internazionale, con in palio medaglie e qualificazioni.

Quando mancano esattamente due settimane alla staffetta mista olimpica di Anterselva, la Coppa del Mondo di biathlon si ferma dopo la tappa di Nove Mesto e ripartirà addirittura il 5 marzo in Finlandia, ma nei prossimi giorni ci sarà spazio per un altro appuntamento internazionale con in palio delle medaglie. Stiamo parlando dei Campionati Europei Open 2026, in programma a Sjusjoen da mercoledì 28 gennaio a domenica 1° febbraio. La rassegna continentale è inserita nel calendario dell’IBU Cup come sesta tappa stagionale del circuito cadetto e rappresenta per alcuni atleti un ultimo test agonistico in vista degli imminenti Giochi Olimpici. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Biathlon, i convocati dell’Italia per gli Europei. Bionaz e Comola le punte azzurre a Sjusjoen Biathlon, Carrara e Bionaz relegati in IBU Cup. I convocati dell’Italia per la tappa di LenzerheideLa Nazionale italiana di biathlon si prepara per l’ultima tappa del 2025 a Lenzerheide, con alcune novità di rilievo. Pallamano, i convocati dell’Italia per gli Europei 2026: le scelte di Hanning. Ci sono Parisini e BortoliEcco la lista ufficiale dei convocati della nazionale italiana di pallamano per gli Europei 2026, annunciata dal Direttore Tecnico Bob Hanning. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Biathlon - Zeni a Fondo Italia: Le difficoltà vanno colte per guardarsi indietro e non ripeterle Argomenti discussi: Biathlon, i convocati dell’Italia per Nove Mesto. Giacomel difende il pettorale giallo, torna Passler; Coppa del mondo di biathlon 2025 – 2026 a Nove Mesto: programma, la squadra italiana e dove vedere le gare in diretta; Biathlon – I convocati dell’Italia per gli Europei di Sjusjoen: ci sono Bionaz e Comola; Da mercoledì al via gli Europei a Sjusjoen: dodici gli azzurri convocati. Biathlon, i convocati dell’Italia per la tappa di Ruhpolding: tornano Wierer e VittozziDal 14 al 18 gennaio, a Ruhpolding (Germania), prosegue il cammino della Coppa del Mondo di biathlon. La tappa bavarese, una delle più tradizionali del ... oasport.it Biathlon, i convocati dell’Italia per Nove Mesto. Giacomel difende il pettorale giallo, torna PasslerSaranno nove gli azzurri impegnati a Nove Mesto da giovedì 22 a domenica 25 gennaio per la sesta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon. La ... oasport.it Biathlon – I convocati della Svezia per gli Europei di Sjusjoen: ancora un posto in palio al femminile - facebook.com facebook Biathlon, i convocati dell’Italia per la tappa di Ruhpolding: tornano Wierer e Vittozzi - x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.