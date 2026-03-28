Jorge Martin da separato in casa in Aprilia a serio candidato al Mondiale E sa come si fa…

Jorge Martin è attualmente in testa alla classifica generale del Mondiale di MotoGP 2026, una posizione che pochi avrebbero pronosticato poche settimane fa. Il pilota ha ottenuto risultati significativi nelle ultime gare, passando da una situazione difficile a diventare uno dei principali contendenti per il titolo. La sua crescita in questa stagione ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli analisti del settore.

Jorge Martin è in vetta alla classifica generale del Mondiale di MotoGP 2026. Alzi la mano chi lo avrebbe previsto qualche settimana fa. Nemmeno lui in primis l’avrebbe detto. Il pilota spagnolo, invece, con la vittoria nella Sprint Race del Gran Premio degli Stati Uniti, terzo appuntamento della stagione, ha messo la freccia e ha superato il compagno di team Marco Bezzecchi (caduto) tornando in vetta alla graduatoria, come non gli capitava ormai da tempo immemore. Quant’acqua è passata sotto i ponti. Dal titolo iridato del 2024 ad oggi il nativo di Madrid ha vissuto un vero e proprio frullatore di emozioni. Prima il passaggio all’Aprilia, la richiesta di andarsene subito per andare in Honda, quindi cadute a raffica, infortuni, operazioni e dubbi. 🔗 Leggi su Oasport.it

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