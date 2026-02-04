LIVE MotoGP Test Sepang 2026 in DIRETTA | Joan Mir precede Morbidelli e Di Giannantonio 6° Bagnaia

Joan Mir si prende la testa della classifica nei test di Sepang, con un tempo che lo mette davanti a Morbidelli e Di Giannantonio. Bagnaia si piazza sesto, mentre Marquez torna ai box dopo alcune brevi sessioni di lavoro. La giornata procede senza grandi scossoni, con poche azioni in pista e i piloti che cercano di affinare le proprie moto in vista delle prossime gare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 04.24 Poca azione in pista ora. Marc Marquez torna ai box e prosegue nel suo lavoro fatto di brevi run. 04.21 Pedro Acosta migliora e, dopo un 1:57.898, scende a 1:57.116 ed è quarto a 242 millesimi dalla vetta. Marc Marquez sale in 12a posizione a 1.512 da Joan Mir. 04.18 Il team HRC Honda sottolinea un aspetto importante: il tempo messo a segno da Joan Mir è addirittura più veloce della sua Q2 di novembre. The 1’56.874 from @JoanMirOfficial is 0.6s FASTER than his Q2 time from the Malaysian GP just a few months ago #SepangTest #StealthMode or #RocketMode? pic. 🔗 Leggi su Oasport.it

Joan Mir ha preso il comando al test di Sepang, volando in vetta nella classifica provvisoria.

Questa mattina a Sepang è iniziato il test ufficiale della MotoGP.

Hari ini Rider motoGP test pramusim 2026 mandalika sirkuit di jajal habis, pertama kali rossi

