LIVE MotoGP Test Sepang 2026 in DIRETTA | Joan Mir precede Morbidelli e Di Giannantonio 6° Bezzecchi 8° Bagnaia

Nella prima mattinata dei test a Sepang, Joan Mir si conferma davanti a tutti. In pista, Mir guida la classifica, seguito da Morbidelli e Di Giannantonio. Bezzegchi si piazza in sesta posizione, Bagnaia è ottavo. La sessione procede senza grandi sorprese, mentre si avvicina la pausa delle 6 del mattino. In questo momento, Morbidelli, Bezzegchi e Moreira continuano a girare per raccogliere dati e migliorare i tempi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 05.27 Ci stiamo avvicinando alla pausa delle ore 06.00. In questo momento in pista Morbidelli, Bezzecchi e Moreira. La temperatura sale a 31° con 51 sull’asfalto. 05.24 Alex Marquez continua a spingere ma cade nel T2. il pilota spagnolo stava facendo segnare di nuovo i suoi migliori parziali. 05.21 Si vede finalmente anche Alex Marquez che, dopo un inizio tranquillo, sale in 12a posizione a 790 millesimi da Joan Mir. 05.18 Una immagine molto ravvicinata del rettilineo di Sepang. Not here to be slow. #SepangTest pic.twitter.comSelUGueKeR — Tech3 Racing (@Tech3Racing) February 4, 2026 05. 🔗 Leggi su Oasport.it

Joan Mir si posiziona in testa alla prima giornata dei test a Sepang, precedendo di poco Morbidelli e Di Giannantonio.

