L’Italia affronta un periodo caratterizzato da crescenti difficoltà economiche legate all’aumento dei costi energetici e alle ripercussioni delle tensioni internazionali. In questo scenario, l’editore Buonanno ha espresso un appello per condizioni di lavoro e sviluppo più eque. La regione Calabria, come il resto del Paese, si trova a dover gestire le sfide derivanti da questa situazione complessa, che coinvolge anche i rincari di beni e servizi.

di Enrico Buonanno * La Calabria, al pari dell’Italia, si trova oggi a operare in un contesto economico complesso, segnato non solo dall’aumento dei costi energetici, ma anche dalle conseguenze delle tensioni e dei conflitti internazionali che stanno ridefinendo gli equilibri economici globali. In questo scenario, la guerra e l’instabilità geopolitica incidono direttamente sui mercati, sulla disponibilità delle risorse e sulla stabilità dei prezzi, con effetti immediati anche sul tessuto produttivo locale. Questa non è una fase ordinaria: è una condizione che mette sotto pressione l’intero sistema economico. Tuttavia, è fondamentale chiarire un punto: la Calabria non è il problema, ma una parte fondamentale della soluzione per il Paese. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Italia sotto pressione tra guerra e rincari: l’appello dell’editore Buonanno per condizioni eque e sviluppo reale

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