L’Italia ha ottenuto la sua prima vittoria ai Mondiali di curling 2026, battendo la Cina con il punteggio di 7-4. La partita si è svolta sul ghiaccio di Ogden, negli Stati Uniti. La squadra italiana ha ribaltato il risultato nel corso dell’incontro, con un’azione decisiva negli ultimi turni. La vittoria è stata festeggiata con entusiasmo da uno dei giocatori.

L’Italia ha sconfitto la Cina per 7-4 e ha conquistato la prima vittoria ai Mondiali 2026 di curling maschile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Ogden (USA). Dopo aver perso contro il Canada in una partita lampo e contro la Svezia di Niklas Edin combattendo per otto end, gli azzurri si sono imposti contro la formazione asiatica grazie a un bel ribaltone nel finale e si sono meritati un successo fondamentale per continuare a inseguire la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. La nostra Nazionale ha agganciato Cina, Cechia, Corea del Sud, Polonia, USA al settimo posto con il bilancio di una vittoria e due sconfitte, alle spalle di Svizzera (3-0), Svezia (3-0), Canada (2-1), Germania (2-1), Giappone (2-1), Scozia (2-2). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Curling, l’Italia ribalta la Cina e firma la prima vittoria ai Mondiali: Spiller sorride tra i grandi

Articoli correlati

Curling, l’Italia dei fratelli Spiller piega la Scozia e vola in finale ai Mondiali juniores!L’Italia va in finale ai Mondiali juniores di curling in corso di svolgimento a Taarnby, vicino Copenaghen.

Curling, l’Italia lancia Stefano Spiller ai Mondiali. Tanti cambi di skip, Mouat assente, c’è la stella EdinL’Italia si presenterà con un nuovo skip ai Mondiali 2026 di curling maschile, che si disputeranno sul ghiaccio di Ogden (USA) dal 27 marzo al 4...

Una selezione di notizie su Curling l'Italia ribalta la Cina e...

Discussioni sull' argomento Curling, l’Italia ribalta la Cina e firma la prima vittoria ai Mondiali: Spiller sorride tra i grandi; Curling, i convocati dell’Italia per i Mondiali 2026. Assente Joel Retornaz, c’è una giovane speranza.

Curling, l’Italia guarda al futuro! Retornaz non farà i Mondiali, lo skip sarà una grande speranzaJoel Retornaz ha guidato la Nazionale Italiana di curling negli ultimi due decenni: era presente alle Olimpiadi Invernali di Torino 2006, quando questo ... oasport.it

Calendario Mondiali curling 2026: programma, orari, tv, streaming, quando gioca l’ItaliaL'Italia si presenterà con grandi motivazioni ai Mondiali 2026 di curling maschile, che andranno in scena a Ogden (USA). La nostra Nazionale, reduce dalla ... oasport.it

La nazionale italiana maschile di Curling composta da Stefano Spiller, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Alberto Pimpini (con Mattia Giovanella a fare da riserva) è stata sconfitta nella partita d'esordio dei Campionati Mondiali di Ogden (Utah). Gli azzurri, b - facebook.com facebook

SQUADRA INEDITA Stefano Spiller, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Alberto Pimpini e Mattia Giovanella… Sono questi i cinque azzurri impegnati a Ogden per i Mondiali maschili di curling al via tra poche ore! Il debutto è contro il Canada nella notte it x.com