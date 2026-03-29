L’Italia sta definendo la formazione per il play-off contro l’Irlanda del Nord, valido per la qualificazione ai Mondiali del 2026. La squadra sta lavorando su diverse scelte per l’incontro, previsto tra alcuni mesi. La selezione dei giocatori coinvolge gli allenatori e lo staff tecnico, che stanno valutando le opzioni in vista di questa partita decisiva.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. L’Italia è attualmente impegnata nei preparativi finali in vista della cruciale semifinale di play-off della Coppa del Mondo contro l’Irlanda del Nord. La squadra, conosciuta come gli Azzurri, si appresta a scendere in campo giovedì presso l’Arena New Balance di Bergamo, casa dell’Atalanta. Questa sfida rappresenta un passo fondamentale nel percorso verso il mondiale e i tifosi hanno le dita incrociate per un risultato positivo. Il destino dell’Italia nella corsa verso il campionato mondiale è appeso a un filo. L’eventuale vincitrice della partita contro l’Irlanda del Nord affronterà in finale del play-off una tra il Galles e la Bosnia ed Erzegovina, con la partita che si disputerà in trasferta il 31 marzo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Italia: la formazione ideale per il play-off contro l’Irlanda del Nord nel 2026.

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