Italia la probabile formazione degli azzurri contro l’Irlanda del Nord | Gattuso riflette le ultimissime

Per la partita di playoff contro l’Irlanda del Nord, l’Italia sta valutando la formazione da schierare. L’allenatore sta analizzando gli ultimi dettagli prima della partita. La squadra si prepara a entrare in campo con l’obiettivo di ottenere il risultato desiderato. La decisione sulla formazione definitiva dipende dalle valutazioni tecniche e dalle condizioni dei giocatori.

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