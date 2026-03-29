Italia-Germania oggi Mondiali curling 2026 | orario tv programma streaming

Oggi, domenica 29 marzo alle ore 17.00, l’Italia disputerà una partita contro la Germania ai Mondiali di curling 2026. L’incontro si svolgerà in diretta streaming e sarà trasmesso in televisione. La gara fa parte del programma ufficiale del torneo, che si sta disputando in questa fase del campionato mondiale.

Oggi domenica 29 marzo (ore 17.00) l’Italia affronterà la Germania ai Mondiali 2026 di curling maschile: dopo aver perso contro il Canada nell’incontro d’apertura sul ghiaccio di Ogden (USA) e aver incrociato Svezia e Cina nella seconda giornata di gare, la nostra Nazionale tornerà in scena per incrociare i tedeschi in quello che potrebbero essere uno scontro diretto di fondamentale importanza per continuare a sperare nella qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Lo skip Stefano Spiller, il third Amos Mosaner, il second Sebastiano Arman, il vice e lead Alberto Pimpini dovranno vedersela con il quartetto teutonico guidato da Marc Muskatewitz. 🔗 Leggi su Oasport.it

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