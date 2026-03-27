Italia-Canada oggi Mondiali curling 2026 | orario tv programma streaming

Sabato 27 marzo alle ore 02.00 si svolgerà l'incontro tra Italia e Canada ai Mondiali di curling maschile 2026, che si terranno a Ogden negli Stati Uniti. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile anche in streaming. L’Italia affronterà una delle nazionali più quotate in questa competizione, con l’obiettivo di iniziare la propria avventura nel torneo iridato.

Sabato 27 marzo (ore 02.00) incomincerà l’avventura dell’Italia ai Mondiali 2026 di curling maschile: gli azzurri scenderanno sul ghiaccio di Ogden (USA) per affrontare il Canada, come sempre una delle favorite di riferimento per salire sul podio quando si parla di rassegna iridata. La nostra Nazionale dovrà fare i conti con il Paese capace di conquistare la medaglia d’oro alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, anche se in questa occasione si presenterà con una formazione differente. L’Italia non sarà guidata dallo skip Joel Retornaz, ma ci sarà una grandissima novità, che potrebbe rappresentare l’inizio di un nuovo ciclo: riflettori puntati sul 20enne Stefano Spiller, già Campione del Mondo juniores, che sarà affiancato dagli esperti Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Alberto Pimpini. 🔗 Leggi su Oasport.it

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