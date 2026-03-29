Italia | 30 milioni di motivi per andare al Mondiale

L'Italia si prepara alla sfida contro la Bosnia a Zenica, un incontro che oltre alle implicazioni sportive ha anche un impatto economico rilevante. Con circa 30 milioni di motivi, la qualificazione al prossimo Mondiale rappresenta un obiettivo fondamentale per la Nazionale e per le aziende coinvolte nel settore sportivo e commerciale legato alla manifestazione.

Per l’Italia la sfida di Zenica contro la Bosnia non rappresenta soltanto un passaggio sportivo decisivo, ma anche un crocevia economico di grande rilievo. La Nazionale di Gennaro Gattuso si gioca infatti l’accesso al prossimo Mondiale in una finale secca che può rimettere il calcio italiano dentro la competizione più importante dopo dodici anni di assenza. Una partite consistente di questo possibile bottino arriverebbe direttamente dalla FIFA. L’accesso almeno alla fase a gironi garantirebbe infatti un premio di partecipazione da circa 9 milioni di euro, a cui si aggiungerebbe un ulteriore contributo di circa 1,5 milioni destinato alla copertura dei costi. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati All’Italia serve qualcosa in più per andare al Mondiale Battuta l'Irlanda del Nord e scacciato il primo fantasma, ora resta la Bosnia di Edin Džeko. Italia, Calafiori carica la squadra: “Conta il presente. Uniti per andare al Mondiale”Il difensore azzurro alla vigilia del playoff con l’Irlanda del Nord: “Dipende da noi. Per il complesso militare industriale, anche una guerra persa, è un affare ! #guerra #usa #politica Una raccolta di contenuti su Italia 30 milioni di motivi per andare... Temi più discussi: Trifoglio raccoglie 30 milioni di euro per creare una catena italiana di lavaggi auto; La startup Trifoglio raccoglie 30 milioni di euro; Subbyx chiude un nuovo round da 30 milioni e punta all’Europa; Subbyx: nuovo round da 30 milioni e internazionalizzazione in Svezia. Guerra in Iran, costi fino a 30 miliardi di euro per le Pmi se il conflitto continuaCrisi nel Golfo e caro energia: fino a 30 miliardi di costi in più per le Pmi italiane. 300mila imprese e 1,5 milioni di lavoratori a rischio ... quifinanza.it Italia-Turchia: Urso, 40 miliardi di interscambio e 25 miliardi di investimenti entro il 2030prima riunione della Task force ministeriale Italia-Turchia per la cooperazione industriale (Comitato STI3), co-presieduta con il ministro dell’Industria e della Tecnologia della Repubblica di Turchia ... ilmetropolitano.it Coppa Italia #InterRoma Arena Civica 15:00 Diretta su Sky Sport e Now #ASRoma - facebook.com facebook #Italia, condizioni estreme in Bosnia: neve, pioggia stadio vecchio e ultrà x.com