All’Italia serve qualcosa in più per andare al Mondiale

In una partita di qualificazione mondiale, Mateo Retegui ha tentato più volte di superare la difesa avversaria senza successo, affrontando un portiere irlandese di appena vent’anni che ha saltato numerosi incontri a causa di infortuni. La prestazione del giocatore italiano si è contraddistinta per tentativi intermittenti e difficoltà nel penetrare la rete difesa dal giovane portiere.

Battuta l'Irlanda del Nord e scacciato il primo fantasma, ora resta la Bosnia di Edin Džeko. Basterebbe smettere di avere paura in campo Vedendo Mateo Retegui arrancare a strappi verso la porta difesa da Charles, portierino ventenne dell’Irlanda del Nord che in stagione ha messo insieme più partite saltate per infortunio che presenze in un’annata devastante per il suo Sheffield Wednesday, persino il più ottimista dei tifosi azzurri deve aver visto palesarsi sopra le tv il fantasma di Italia-Macedonia del Nord. A voler essere precisi, quello di Domenico Berardi che a porta sguarnita calcia debolmente tra le mani di Stole Dimitrievski, terribile presagio di sventura in quel primo tempo di Palermo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - All’Italia serve qualcosa in più per andare al Mondiale Articoli correlati Italia, Calafiori carica la squadra: “Conta il presente. Uniti per andare al Mondiale”Il difensore azzurro alla vigilia del playoff con l’Irlanda del Nord: “Dipende da noi. Leggi anche: Marino: «Il Napoli crescerà con i rientri. A Bergamo qualcosa ha inciso. Vergara? In Italia serve più coraggio con i giovani» ITALIA, SERVONO UOMINI FORTI: ORA NON SI PUÒ SBAGLIARE Tutto quello che riguarda All'Italia serve qualcosa in più per... Discussioni sull' argomento Zhaleh, dall'Iran all'Italia: Ecco come ho trovato la mia strada; Amos Mosaner, l'anima di un'Italia che vuole ripartire più forte di prima ai Campionati del mondo di curling 2026; Gas, le minacce di Trump all'Europa (e all'Italia): Senza accordo sui dazi, stop alle forniture facilitate; La giovine Italia all’esame di riparazione. COSA SERVE ORA ALL'ITALIA PER QUALIFICARSI AI MONDIALI - facebook.com facebook Dai un VOTO all'Italia vista stasera #ItaliaIrlandaDelNord x.com