Israele la polizia vieta al cardinal Pizzaballa di entrare al Santo Sepolcro | Motivi di sicurezza Il Patriarcato | Grave precedente

Nella giornata delle Palme, la polizia israeliana ha impedito al cardinale e al custode di Terra Santa di entrare nel Santo Sepolcro, citando motivi di sicurezza. Il Patriarcato ha definito l’accaduto un grave precedente. Il cardinale Pizzaballa e padre Francesco Ielpo si stavano dirigendo verso la Basilica quando sono stati fermati dalle forze dell’ordine.

Raccontano di essere stati fermati lungo il percorso verso la Basilica del Santo Sepolcro, nella Città Vecchia, «costretti a tornare indietro mentre procedevano in forma privata e senza alcuna caratteristica di processione o atto cerimoniale». Il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, e il padre Custode di Terra Santa Francesco Ielpo sono stati bloccati dalla polizia israeliana mentre andavano nel luogo più sacro dei cristiani, il luogo del Calvario e della Risurrezione, per celebrare la messa che apre la Settimana Santa di Pasqua. La nota del Patriarcato latino di Gerusalemme è dura, «per la prima volta da... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Israele, la polizia vieta al cardinal Pizzaballa di entrare al Santo Sepolcro: "Motivi di sicurezza". Il Patriarcato: "Grave precedente" Articoli correlati La polizia israeliana impedisce al cardinal Pizzaballa di entrare al Santo Sepolcro. Il Patriarcato: «Precedente di gravità inaudita»Raccontano di essere stati fermati lungo il percorso verso la Basilica del Santo Sepolcro, nella Città Vecchia, «costretti a tornare indietro mentre... Polizia di Israele impedisce a Pierbattista Pizzaballa di entrare al Santo Sepolcro: "Precedente grave"Il patriarcato latino di Gerusalemme ha comunicato che la polizia israeliana ha fermato il cardinale Pierbattista Pizzaballa, titolare della diocesi,... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Israele la polizia vieta al cardinal... Argomenti discussi: A GERUSALEMME - La polizia di Israele impedisce al cardinale Pizzaballa di entrare al Santo Sepolcro. Polizia di Israele impedisce a Pierbattista Pizzaballa di entrare al Santo Sepolcro: Precedente graveLa polizia israeliana ha fermato il cardinale Pizzaballa mentre si recava, presso la Chiesa del Santo Sepolcro per celebrare la messa della Domenica delle Palme ... virgilio.it La polizia di Israele impedisce al cardinale Pizzaballa di entrare al Santo SepolcroQuesta mattina, la polizia israeliana ha impedito al Patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, Capo della Chiesa Cattolica in Terra Santa, e al Custode di Terra Santa, mo ... ansa.it