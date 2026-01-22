Nella giornata del 22 gennaio 2026, a Firenze, in via dell’Isolotto sotto il Viadotto dell’Indiano, si è sviluppato un incendio coinvolgendo baracche e masserizie utilizzate da persone senza fissa dimora. L’evento ha prodotto una colonna di fumo visibile dalla zona, richiamando l’attenzione sulle condizioni di insediamento di questa comunità. Le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione e valutare eventuali interventi di assistenza.

Firenze, 22 gennaio 2026 – Un incendio di masserizie e baracche, usate da persone senza fissa dimora è divampato in via dell’Isolotto, sotto il Viadotto dell’Indiano, a Firenze. Sono intervenuti i vigili del fuoco con una squadra e un’autobotte. I Vigili del fuoco hanno effettuato lo spegnimento dell’incendio per il quale si è alzata una evidente colonna di fumo. Non ci sono persone coinvolte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Isolotto, a fuoco baracche usate da senza fissa dimora. Si alza una colonna di fumo

Firenze, incendio sotto il Viadotto dell’Indiano: in fiamme baracche di senza fissa dimora. Colonna di fumo sulla cittàOggi a Firenze, sotto il Viadotto dell’Indiano, si è verificato un incendio che ha interessato baracche e masserizie di persone senza fissa dimora.

La canna fumaria prende fuoco, una colonna di fumo si alza al cieloDomenica 4 gennaio, i vigili del fuoco volontari del Primiero sono intervenuti a Transacqua per un incendio alla canna fumaria di una baita.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

A fuoco masserizie e baracche sotto il Viadotto dell’IndianoFIRENZE - I Vigili del fuoco del comando di Firenze, sede centrale e di Firenze Ovest, sono intervenuti intorno alle 14.30 in via dell’Isolotto sotto il ... piananotizie.it

Incendio sotto il ponte all'Indiano di Firenze: in fiamme baracche di senza fissa dimoraIntervento dei Vigili del Fuoco oggi sotto il ponte all'Indiano a Firenze, dove un incendio ha coinvolto alcune baracche, sterpaglie e masserizie di ... gonews.it

Si buttano nel fiume Isarco dopo un furto, salvati dalla Polizia. Agenti e malvivente recuperati da un isolotto dai Vigili del fuoco #ANSA - facebook.com facebook