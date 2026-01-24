Kenya autocisterna contro camion | una enorme colonna di fumo nero si alza a Nairobi

Un incidente tra un’autocisterna e un camion si è verificato a Nairobi, Kenya, causando un grave incendio e una vasta colonna di fumo nero. L’incidente ha coinvolto due veicoli di trasporto di carburante, con un bilancio di una vittima tra i conducenti. L’evento ha attirato l’attenzione delle autorità e dei residenti, evidenziando i rischi legati al trasporto di sostanze pericolose in aree urbane.

Un'autocisterna che trasportava carburante si è scontrata con un camion a Nairobi, capitale del Kenya, provocando un grosso incendio e un'enorme colonna di fumo Secondo quanto riportato dai media locali, uno dei conducenti coinvolti nella collisione è rimasto ucciso. L'incidente è avvenuto lungo la tangenziale sud. Le autorità locali non hanno rilasciato ulteriori dettagli sulla collisione o sulle condizioni delle altre persone coinvolte.

