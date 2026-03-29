Israele la polizia vieta al cardinal Pizzaballa di entrare al Santo Sepolcro | Motivi di sicurezza Lui | Situazione complicata

Nella giornata della Domenica delle Palme, la polizia israeliana ha impedito l’accesso al Santo Sepolcro al cardinale e al custode di Terra Santa, citando motivi di sicurezza. Il cardinale ha commentato la situazione come “complicata”. Entrambi sono stati bloccati mentre si dirigevano verso la basilica, senza poter entrare nella zona sacra.

Raccontano di essere stati fermati lungo il percorso verso la Basilica del Santo Sepolcro, nella Città Vecchia, «costretti a tornare indietro mentre procedevano in forma privata e senza alcuna caratteristica di processione o atto cerimoniale». Il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, e il padre Custode di Terra Santa Francesco Ielpo sono stati bloccati dalla polizia israeliana mentre andavano nel luogo più sacro dei cristiani, il luogo del Calvario e della Risurrezione, per celebrare la messa che apre la Settimana Santa di Pasqua. La nota del Patriarcato latino di Gerusalemme è dura: «Per la prima volta da secoli, ai capi della Chiesa è stato impedito di celebrare la Messa della Domenica delle Palme nella Chiesa del Santo Sepolcro». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Israele, la polizia vieta al cardinal Pizzaballa di entrare al Santo Sepolcro: «Motivi di sicurezza». Lui: «Situazione complicata» Articoli correlati Israele, la polizia vieta al cardinal Pizzaballa di entrare al Santo Sepolcro: "Motivi di sicurezza". Il Patriarcato: "Grave precedente"Raccontano di essere stati fermati lungo il percorso verso la Basilica del Santo Sepolcro, nella Città Vecchia, «costretti a tornare indietro mentre... La polizia israeliana impedisce al cardinal Pizzaballa di entrare al Santo Sepolcro. Il Patriarcato: «Precedente di gravità inaudita»Raccontano di essere stati fermati lungo il percorso verso la Basilica del Santo Sepolcro, nella Città Vecchia, «costretti a tornare indietro mentre... Tutto quello che riguarda Israele la polizia vieta al cardinal... Temi più discussi: L’oltraggio di Israele alla Chiesa e ai cristiani: negato al cardinale Pizzaballa l’ingresso al Santo Sepolcro; Da aggregatore di esperti oggi esportiamo innovazioni; A GERUSALEMME - La polizia di Israele impedisce al cardinale Pizzaballa di entrare al Santo Sepolcro. La polizia di Israele impedisce al cardinale Pizzaballa di entrare al Santo SepolcroLo rende noto il Patriarcato, 'fermati mentre si recavano privatamente' . Meloni: 'Offesa ai credenti'. Tajani convoca l'ambasciatore (ANSA) ... ansa.it Israele impedisce al cardinale Pizzaballa di entrare nel Santo Sepolcro a Gerusalemme per la Messa delle Palme: Gravissimo precedente, mai successoPer la prima volta dopo secoli ai capi della Chiesa è stato impedito di celebrare la Messa delle Palme nel Santo Sepolcro ... ilfattoquotidiano.it Lo stop da parte della polizia israeliana al cardinale Pizzaballa e a Padre Ielpo, custode della Terra Santa, non poteva che diventare un caso diplomatico. Il ministro Tajani ha annunciato di aver convocato per domani l'ambasciatore israeliano "per avere chiari - facebook.com facebook La polizia israeliana impedisce al cardinal Pizzaballa di entrare al Santo Sepolcro. Il Patriarcato: «Precedente di gravità inaudita». Ormai siamo di fronte ad uno stato-canaglia che non rispetta più nessuna regola civile. x.com