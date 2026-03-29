Nella giornata della Domenica delle Palme, la polizia israeliana ha impedito al cardinale e al custode di Terra Santa di raggiungere la Basilica del Santo Sepolcro, motivando il divieto con ragioni di sicurezza e comunicando che la decisione era stata presa già dalla giornata precedente. I due erano in viaggio verso il luogo di culto quando sono stati fermati, creando un’interruzione nel loro percorso.

Raccontano di essere stati fermati lungo il percorso verso la Basilica del Santo Sepolcro, nella Città Vecchia, «costretti a tornare indietro mentre procedevano in forma privata e senza alcuna caratteristica di processione o atto cerimoniale». Il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, e il padre Custode di Terra Santa Francesco Ielpo sono stati bloccati dalla polizia israeliana mentre andavano nel luogo più sacro dei cristiani, il luogo del Calvario e della Risurrezione, per celebrare la messa che apre la Settimana Santa di Pasqua. La nota del Patriarcato latino di Gerusalemme è dura: «Per la prima volta da secoli, ai capi della Chiesa è stato impedito di celebrare la Messa della Domenica delle Palme nella Chiesa del Santo Sepolcro». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Israele, la polizia vieta al cardinal Pizzaballa di andare al Santo Sepolcro: «È rischioso, lo sapeva da ieri». Lui: «Situazione complicata»

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