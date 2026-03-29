Israele ha impedito al cardinale Pizzaballa di celebrare la Domenica delle Palme nella chiesa del Santo Sepolcro

La polizia israeliana ha bloccato l'accesso del cardinale Pierbattista Pizzaballa alla Chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme, impedendogli di celebrare la Messa della Domenica delle Palme. La decisione si è verificata in giornata, senza che siano stati forniti motivi ufficiali per il divieto. Nessuna altra persona è riuscita a entrare nell'edificio durante l'evento.

Per la prima volta da secoli ai rappresentati della Chiesa è stato impedito di celebrare la Messa della Domenica delle Palme nella Chiesa del Santo Sepolcro La polizia israeliana ha impedito al cardinale Pierbattista Pizzaballa di entrare nella Chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme per celebrare la Messa della Domenica delle Palme. Lo comunica il Patriarcato latino di Gerusalemme in una nota. Pizzaballa, capo della Chiesa Cattolica in Terra Santa, e padre Francesco Ielpo, custode di Terra Santa, sono stati fermati lungo il percorso, mentre procedevano privatamente e senza alcuna caratteristica di processione o atto cerimoniale, e sono stati costretti a tornare indietro. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Israele ha impedito al cardinale Pizzaballa di celebrare la Domenica delle Palme nella chiesa del Santo Sepolcro Articoli correlati Domenica delle Palme, impedito l’ingresso al Santo Sepolcro al cardinale Pizzaballa e a padre IelpoQuesta mattina, la polizia israeliana ha impedito al Patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, Capo della Chiesa... Israele impedisce al cardinale Pizzaballa di entrare nel Santo Sepolcro a Gerusalemme per la Messa delle Palme: “Gravissimo precedente, mai successo”La polizia israeliana ha impedito al Patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, e al Custode di Terra Santa, padre... Una raccolta di contenuti su Israele ha impedito al cardinale... Discussioni sull' argomento Gerusalemme, annunciate limitazioni alle celebrazioni della Settimana Santa; A GERUSALEMME - La polizia di Israele impedisce al cardinale Pizzaballa di entrare al Santo Sepolcro. Polizia di Israele impedisce a Pierbattista Pizzaballa di entrare al Santo Sepolcro: Precedente graveLa polizia israeliana ha fermato il cardinale Pizzaballa mentre si recava, presso la Chiesa del Santo Sepolcro per celebrare la messa della Domenica delle Palme ... virgilio.it Israele blocca l’ingresso al cardinale Pizzaballa al Santo SepolcroRoma, 29 mar. (askanews) – Questa mattina, la polizia israeliana ha impedito al Patriarca latino di Gerusalemme, Sua Beatitudine il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Capo della Chiesa cattolica in T ... askanews.it «Per la prima volta da secoli» è stato «impedito di celebrare la Messa della Domenica delle Palme nella Chiesa del Santo Sepolcro» al cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme e al custode di Terra Santa, padre Francesco Ielpo. Lo riferisc - facebook.com facebook Israele offende oltre un miliardo di cristiani: Pizzaballa e Ielpo fermati mentre si dirigevano al Santo Sepolcro. Dopo i manganelli sull'Eid un altro schiaffo di Tel Aviv e del suo governo estremista alla libertà religiosa. Un precedente gravissimo. x.com