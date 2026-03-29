Israele esplode il caso Pizzaballa | Tajani convoca l' ambasciatore Meloni esprime vicinanza al cardinale

Il governo italiano ha convocato l’ambasciatore in risposta a un episodio avvenuto domenica 29 marzo coinvolgente un cardinale. Il presidente del Consiglio ha manifestato vicinanza al religioso, mentre il ministro degli Esteri ha espresso solidarietà. L’incidente ha suscitato reazioni ufficiali e richieste di chiarimenti da parte delle autorità italiane.

La politica italiana ha espresso solidarietà e sdegno dopo quanto accaduto domenica 29 marzo a Gerusalemme, dove al cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca latino di Gerusalemme, e a padre Francesco Ielpo, Custode di Terra Santa, è stato impedito di accedere al Santo Sepolcro per celebrare la Messa della Domenica delle Palme.Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha definito l’accaduto "inaccettabile" e ha annunciato: "Ho dato indicazione di convocare domani al ministero degli esteri l’ambasciatore di Israele per avere chiarimenti sulla decisione di impedire al cardinale Pizzaballa la celebrazione della domenica delle Palme". Ha aggiunto: "Per la prima volta ai vertici della Chiesa la polizia israeliana ha negato la possibilità di celebrare la Messa delle Palme in uno dei luoghi più sacri per milioni di fedeli nel mondo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Israele, esplode il caso Pizzaballa: Tajani convoca l'ambasciatore, Meloni esprime vicinanza al cardinale Articoli correlati Da Meloni a Macron, tutti contro Israele: “Lo stop a Pizzaballa viola la libertà di culto”. E Tajani convoca l’ambasciatoreLa decisione delle autorità israeliane di impedire al cardinale Pierbattista Pizzaballa di celebrare la messa della Domenica delle Palme nel Santo... Israele impedisce a cardinale Pizzaballa accesso a Santo Sepolcro per messa delle Palme. Tajani: “Inaccettabile, sdegnati con Tel Aviv”(Adnkronos) – Nella mattinata di oggi, domenica 29 marzo, la polizia di Israele ha impedito al patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Israele esplode il caso Pizzaballa... Temi più discussi: Libano, missile esplode vicino a un giornalista: feriti lui e il cameraman; Ofer Winter a Paestum, il caso diventa un’interrogazione parlamentare; Caro benzina, la Cina alza il muro: il piano d'emergenza; Referendum giustizia, brogli al voto: esplode il caso dei duplicati | Libero Quotidiano.it. Le bombe a grappolo dell’Iran su Israele: così Teheran vuole massimizzare i danni e risparmiare sull’arsenale già ridottoLe submunizioni rilasciate dai missili balistici iraniani possono coprire fino a 13km² di territorio israeliano, saturando i sistemi di difesa ... ilfattoquotidiano.it Israele, la dottrina della guerra perpetua che fa esplodere il Medio OrienteIsraele, ovvero la dottrina della guerra perpetua. A darne conto, in un documentato report per Haaretz, è Joshua Leifer. Spiega Leifer: All’inizio degli anni 2010, i funzionari militari israeliani ... globalist.it Da Meloni a Macron, tutti contro Israele: “Lo stop a Pizzaballa viola la libertà di culto”. E Tajani convoca l’ambasciatore x.com Solidarietà al Cardinale Pierbattista Pizzaballa. Israele rispetti la libertà religiosa. - facebook.com facebook